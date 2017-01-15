Bayern'den çifte transfer!

AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, iki futbolcuyu kadrosuna kattığı resmen duyurdu.



Bavyera ekibi, Bundesliga’daki başarılı performans gösteren futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bayern, Hoffenheim forması giyen Niklas Süle ve takım arkadaşı Sebastian Rudy ile anlaşmaya varıldığını resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.



Söz konusu transferler Hoffenheim’ın sosyal paylaşım sitesinden de doğrulandı. Bayern, Sebastian Rudy ile 30 Haziran 2020, Niklas Süle de 30 Haziran 2022 tarihine kadar süren bir sözleşmeye imza attılar.



Orta sahada oynayan 26 yaşındaki Rudy, “Bayern Münih’e transfer olmak rüya gibi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum” ifadesini kullandı. 21 yaşındaki stoper Süle de yeni kulübünde büyük başarılar kazanmak istediğini vurguladı.