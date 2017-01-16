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Robben ile 1 sene daha!
16 Ocak 2017 , 15:45
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı oyuncusu Arjen Robben'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Robben'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robben'in oynadığı mevkide dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu kaydederek, "Robben, 8 yıldan beri Bayern Münih'te oynuyor ve kulübümüzün önemli parçalarından biri oldu. Bir yıl daha Bayern Münih formasını giyeceğinden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Robben ise Bayern Münih'le olan sözleşmesini uzatmasından mutluluk duyduğunu belirterek, takımıyla şampiyonluklar kazanmak istediğini kaydetti.
Real Madrid'den 2009'da Alman ekibine transfer olan Robben, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bunun yanı sıra 5 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Robben, 4 defa da Almanya Kupası'nı kaldırdı. Tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 152 maçta 82 gol attı.
- İlgili:
- Futbol
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