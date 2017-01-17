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Leverkusen'in golcüsü sakatlandı!
17 Ocak 2017 , 11:34
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Leverkusen
AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen golcü futbolcu Stefan Kiessling, takımının yaptığı antrenmanda sakatlık geçirdi. Bir pozisyon esnasında sakatlanan Kiessling, çalışmayı yarıda bıraktı ve saha kenarına da araçla götürüldü.
Kiessling’in ayağında şişme ve morluklar oluştuğu belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcunun durumunun yapılacak son kontroller sonrası netleşeceği ifade edildi. Teknik direktör Roger Schmidt de futbolcunun kendisini iyi hissetmesi halinde takıma geri dönebileceği görüşünde.
Bu sezon ligde 8 maçta forma şansı bulabilen Kiessling, 1 kez rakip ağları sarstı. Taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Alman golcünün, Leverkusen kariyerinde şu ana kadar ise 324 maçta 128 gol ve 56 asisti bulunuyor.
16 haftalık periyotta 21 puan toplayarak 9. sırada yer alan Bayer Leverkusen, Bundesliga’nın 17. haftasında 22 Ocak Pazar günü evinde Hertha Berlin ile karşılaşacak. Ayrıca Leverkusen bugün Bochum ile bir hazırlık maçı oynayacak.
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Leverkusen
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