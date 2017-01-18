Xabi Alonso'dan flaş karar!

AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’in tecrübeli futbolcusu Xabi Alonso emeklilik kararı aldı. Alonso, sezon sonunda emekli olma düşüncesini yönetimle de paylaştı.



Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild’in haberine göre ; yıldız futbolcu Allianz Arena Stadı’nda kariyerine nokta koymayı planlıyor.



2014 yaz döneminde 9 milyon Euro karşılığında Real Madrid’den kadroya dahil edilen Alonso, 97 maçta 9 gole imza attı. Alonso, sürpriz bir gelişme olmaz ise 35 yaşında futbolu bırakmış olacak.



2004-2009 sezonları arasında Liverpool’da 143 maçta 15 gol atan Alonso, daha sonra İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmuş ve Madrid’de 158 maçta 4 gol kaydetmişti. Xabi Alonso, İspanya Milli Takımı’nda ise 114 kez görev alp 16 kez ağları sarsmıştı.