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Dortmund'a kötü haber!
19 Ocak 2017 , 10:58
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’a savunma oyuncusu Sven Bender’den kötü bir haber geldi.
Sağ ayak bileği dış bağlarında problem olduğu belirten Bender’in yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sarı-siyahlı ekibin kaptanı Marcel Schmelzer de arkadaşının birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı konusunda görüş belirtti.
Dortmund’un Paderborn ile oynadığı ve 6-1 kazandığı hazırlık maçında rakip oyuncu Michel’in müdahalesiyle sakatlanan Sven Bender, 19. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Marc Bartra’ya bırakmıştı.
2009 yılında 1860 Münih’ten transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, 158 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı. Öte yandan Bundesliga’da 27 puanla 6. sırada bulunan Dortmund, 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak.
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