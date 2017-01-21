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Dortmund soğuk terler döktü!

Tarih21 Ocak 2017 , 19:12

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Dortmund soğuk terler döktü!

Werder Bremen 1-2 Borussia Dortmund
5' [0-1]Schürrle
39' [0-1Drobny (Kırmızı kart)
59' [1-1]Bartels
71' [1-2]Piszczek

AJANSSPOR- Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Dortmund deplasmanda Werder Bremen'in konuğu oldu. 

Maçın hemen başında Schürrle'nin golüyle öne geçen Dortmund, Werder Bremen'in 39'da 10 kişi kalmasına rağmen 59'da golü kalesinde gördü. 

71'de ise sahneye Piszczek çıkarak Dortmund'u tekrar öne geçirdi. 

Dortmund aldığı bu galibiyetle puanını 30 yaptı ve maç fazlasıyla dördüncülüğe yerleşti. 

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