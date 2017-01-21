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Leipzig, Frankfurt'a acımadı!
21 Ocak 2017 , 22:48
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- Futbol
- Almanya Ligi
- E.Frankfurt
AJANSSPOR - Almanya Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında Red Bull Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ligin flaş takımı 3-0 galip bitirmeyi başardı.
Karşılaşmada Leipzig'e zaferi getiren golleri 6.dakikada Compper, 45. dakikada Werder ve 67. dakikada Vallejo kendi kalesine attı.
Ayrıca Frankfurt'ta kaleci Lukas 3. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Leipzig 39 puana ulaşarak zirveyi takibini sürdürdü. Haftayı puansız tamamlayan Frankfurt ise 29 puanda kaldı.
- İlgili:
- Futbol
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- E.Frankfurt
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