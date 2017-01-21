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Lewandowski Bayern'i sırtladı!

Tarih21 Ocak 2017 , 00:34

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Lewandowski Bayern'i sırtladı!

 Almanya Bundesliga'nın 17. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Freiburg'u 2-1 yendi. 

Almanya Bundesliga'da ara sona erdi ve ligin 2. yarısı Freiburg-Bayern Münih maçı ile başladı.

17. haftanın oynandağı Almanya Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayern Münih deplasmanda Freiburg'u 2-1 yendi ve altın değerinde bir 3 puan kazandı.

Freiburg maça hızlı başlayan taraf oldu ve daha 5. dakikada Janik Haberer ile 1-0 öne geçti.

Rakibine oranla daha bir üstün oyun oynayan Freiburg, skoru kalan dakikalarda koruyamadı.

Bayern'de gecenin yıldızı Lewandowski, 35. ve 90+1. dakikada attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Bu sonuçla Bayern puanını 42'ye yükseltirken, Freiburg 23 puanda kaldı. 

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