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Real Madrid'e transfer şoku!
21 Ocak 2017 , 11:51
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
AJANSSPOR- AIK Solna'nın 17 yaşındaki yıldız adayı Alexander Isak, sürpriz bir şekilde Real Madrid'i reddetti.
Sport Bladet'in haberine göre Avrupa'nın birçok dev takımından teklif alan İsveçli golcü kariyerine Borussia Dortmund'da devam etme kararı aldı.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi geçen hafta Madrid ekibinin bu transferde mutlu sona ulaştığını açıklamıştı. Ama görünen o ki Isak, Bundesliga yolcusu.
1999 doğumlu oyuncu geçen sezon İsveç Ligi'nde çıktığı 24 maçta 10 gol kaydetmişti.
Isak aynı zamanda İsveç Ligi'nden transfer olan en pahalı oyuncu unvanını da Zlatan Ibrahimovic'in elinden alabilir. Ibrahimovic 2001 yılında 8.6 milyon Euro'ya Ajax'a transfer olmuştu.
Kadrosunda Ousmane Dembele, Emre Mor, Felix PAsslack, Christian Pulisic gibi genç yıldızlar bulunan Dortmund, Isak transferiyle birlikte Aubameyang'a da önemli bir alternatif bulmuş olacak. Takımın yedek forveti Adrian Ramos da Çin'e transfer olmak üzere.
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