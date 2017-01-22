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Dortmund, Isak'ı bitiriyor!

Tarih22 Ocak 2017 , 16:40

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Dortmund, Isak'ı bitiriyor!

AJANSSPOR- Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Alexander Isak adım adım Dortmund yolcusu. 

Dün İsveç basınında yer alan haberde Dortmund'un bu transferde mutlu sona ulaştığı bildirilirken bugün de Bild gazetesi benzer bir haber paylaştı. Ama bu sefer görüntülerle. 

Gazete Isak'ın babası, kardeşi ve menajerinin Dortmund yönetimiyle görüşmek üzere geldiği binanın önünde üçlünün fotoğraflarını servis etti. 

Adrian Ramos'u 11 milyon Euro'ya Çin'e satacak olan Alman ekibi bu transferi 10 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor. 

Isak consultant Vlado Lemic gets out of his car. The Serbian was formerly a professional himself and has already handled several mega transfers (Modric to Real Madrid)
(Isak'ın menajeri Vlado Lemic araçtan inerken)

Isak's father was also in Dortmund
(Isak'ın babası Dortmund'da)

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