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Borussia Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı
23 Ocak 2017 , 17:05
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, ABD'li hücum oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Pulisic'in sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Pulisic, 2015'te katıldığı Borussia Dortmund'da, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarında forma giydikten sonra Bundesliga'da 31 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
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