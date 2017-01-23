Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Almanya Ligi

Borussia Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı

Tarih23 Ocak 2017 , 17:05

Yorum
Borussia Dortmund, Pulisic'in sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, ABD'li hücum oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Pulisic'in sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Pulisic, 2015'te katıldığı Borussia Dortmund'da, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarında forma giydikten sonra Bundesliga'da 31 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Almanya Ligi HaberleriTüm Almanya Ligi Haberleri

me