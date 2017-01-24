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Türk yıldız adayı Wolfsburg ile imzaladı!
24 Ocak 2017 , 11:29
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Wolfsburg
AJANSSPOR - Beşiktaş’ın eski golcüsü Mario Gomez’in de formasını giydiği Wolfsburg, genç futbolcu Murat Sağlam ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcu ile 2019 yılına kadar süren bir mukaveleye imza atıldığı bildirildi.
Daha önce İngiltere ve Hollanda’nın dev kulüpleri tarafından takip edilen Sağlam Wolfsburg’da yer aldığı için mutlu olduğunu ve gelecek sezon Wolfsburg’da oynayacağı için gururlu olduğunu dile getirdi.
Orta saha mevkisinde oynayan genç yeteneğin normal şartlarda 30 Haziran 2017’de anlaşması sona erecekti. Türk Milli Takımı’nı seçen ve U-19’da da görev alan Murat Sağlam, Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor ile kıyaslanıyor.
Bu arada kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yayınlayan Sağlam, ”İlk sözleşmemi imzaladım. Aileme, arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Gelecek sezon da Wolfsburg’da olacağım için mutluyum” dedi.
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- Wolfsburg
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