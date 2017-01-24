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Zlatan'ın rekorunu kırdı!
24 Ocak 2017 , 15:14
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un, 9,5 milyon avroya İsveç'in AIK takımından kadrosuna kattığı Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic'in transfer rekorunu kırdı.
İsveç'in SVT televizyon kanalına açıklamada bulunan AIK'in sportif direktörü Björn Wesström, 17 yaşındaki Isak'ın Borussia Dortmund’a 90 milyon İsveç kronuna (9,5 milyon avro) transfer olduğunu belirtti.
Manchester United'ın İsveçli yıldız futbolcusu Ibrahimovic, 2001 yılında İsveç'in Malmö ekibinden Hollanda temsilcisi Ajax'a 8,7 milyon avro bonservis bedeliyle imza atarak, ülkenin yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncusu unvanını kazanmıştı.
Borussia Dortmund’a 9,5 milyon avro karşılığında imza atan Isak,16 yıl sonra Ibrahimovic'in transfer rekorunu kırarak İsveç'ten yurt dışına satılan en pahalı futbolcu oldu. Eritre asıllı İsveçli golcü Isak, AIK ile 29 maçta 13 gol attı.
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