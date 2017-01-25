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Aubameyang'ın değeri belli oldu !
25 Ocak 2017 , 16:31
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
Almanya'nın dev ekibi Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang için ciddi teklifler gelmeye devam ederken, kulüp 80 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.
Borussia Dortmund,Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ı satmama konusundaki ısrarını bıraktı. Kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke yaptığı açıklamada "Eğer bir kulüp bize 80 milyon euroluk teklifle gelirse oturup düşünmemiz gerekir. Böyle teklifleri bir çırpıda reddemezsiniz." dedi.
Kicker Tv'ye konuşan kulüp CEO'su Watzke, "'Aubameyang sonsuza kadar bizde kalacak' diyemem. Ama gelen teklifleri hoş karşılamayacağız." şeklinde konuştu.
Real Madrid'i istiyor
27 yaşındaki Aubameyang şu anda 16 golle Bundesliga'da gol krallığı yarışında lider durumda... Yıldız golcü daha önce yaptığı açıklamada hayallerinden birinin Real Madrid olduğunu belirtmişti.
City'e ret
Pep Guardiola'nın çok istediği oyuncu için geçen sezon Manchester City de 50 milyon euroluk teklif yapmış ancak Dortmund'dan 'Hayır' cevabı gelmişti.
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