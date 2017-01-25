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Nuri Şahin ayrılıyor mu?
25 Ocak 2017 , 15:50
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
AJANSSPOR- Bugünkü Dortmund idmanında Nuri Şahin ile ilgili bir detay oldukça dikkat çekti.
Alman ekibi bugünkü idmandan fotoğraf kareleri paylaşırken Nuri Şahin'in 8 numaralı idman formasının 18 yaşındaki Jacob Bruun Larsen'de olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi "acaba Nuri Şahin takımdan ayrılıyor mu?" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.
(Nuri Şahin, 16 Ocak'taki idmanda 8 numaralı formayla takımdan ayrı çalışmıştı.)
Dortmund'da fotoğraf karesine giren Andre Schürrle (21), Julian Weigl (33), Erik Durm (37) gibi isimlerin kendi forma numaralarının bulunduğu idman üstünü giydikleri görüldü.
Bu sene A takımla tek maçına Almanya Kupası'ndaki Union Berlin karşısında çıkan Jacob Bruun Larsen, o maçta 34 numaralı formayla mücadele etmişti. Skoru 1-0 yapan golü asistini yapan Danimarkalı oyuncu 68. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bırakmıştı.
Nuri Şahin'in adı son dönemde Galatasaray, Fiorentina ve Inter ile anılıyordu.
Öte yandan Alman ekibinin yeni transferi 1999 doğumlu Alexander Isak ilk kez takımla birlikte çalıştı.
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- Dortmund
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