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Yeni transfer hakkında şok sözler!
25 Ocak 2017 , 15:10
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
AJANSSPOR- Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yeni transfer Alexander Isak hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Basın mensuplarına konuşan Tuchel, Isak'ı daha önceden tanımadığını söylerken, "Ama benim işim de her 17 yaşındaki oyuncuyu tanımak değil. Onu transfer ettiğimizi çok geç öğrendim. Transferden geçen hafta haberim oldu" ifadelerini kullandı.
Tuchel daha sonra onun hakkında övgü dolu sözler söylemeyi de ihmal etmedi: "Yetetenkli bir forvet. Sırtı kaleye dönük de oynayabiliyor. Gol rakamları çok iyi. onu izlemek keyif. Bu transfer Dortmund'un uzun vadeli planlamaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor."
AIK Solna'dan transfer edilen 1999 doğumlu golcü, Ibrahimovic'in rekorunu kırarak İsveç Ligi'nden transfer olan en pahalı futbolcu oldu.
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