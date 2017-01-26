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Bundesliga kulüplerinden rekor gelir!
26 Ocak 2017 , 16:51
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- Futbol
- Almanya Ligi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden kulüpler, 2015-2016 sezonunda 3,24 milyar avro gelir elde ederek rekor kırdı.
Bundesliga'nın internet sitesinde yayımlanan mali raporda, ligde yer alan 18 kulübün 2015-2016 sezonundaki gelirinin, bir önceki sezona göre yüzde 23,7 artarak 3,24 milyar avro olarak gerçekleştiği bildirildi.
İlk kez 3 milyar avroya ulaşılan ligdeki 18 kulüpten 13'ünün gelirinin, 100 milyon avronun üzerine çıktığı da belirtildi.
Almanya İkinci Futbol Ligi'nin (2. Bundesliga) ise 2015-2016 sezonundaki gelirinin, bir önceki sezona göre yüzde 20,6 artarak 608,3 milyon avroya çıktığı kaydedildi.
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