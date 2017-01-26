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İşte Subotic'in yeni takımı!

Tarih26 Ocak 2017 , 19:19

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İşte Subotic'in yeni takımı!


Borussia Dortmund'un Sırp savunmacısı, sezon sonuna kadar Köln forması giyecek


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, Sırp oyuncu Neven Subotic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Borussia Dortmund'un 2008'de Mainz 05'ten kadrosuna dahil ettiği Subotic, sarı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 232 maçta 15 gol kaydetti.

Sakatlığından dolayı son yıllarda fazla forma şansı bulamayan ve geçen sezon 11 maçta sahaya çıkan Neven Subotic, bu sezon hiçbir maçta görev yapamadı.

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