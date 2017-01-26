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Subotic'ten sürpriz transfer!

Tarih26 Ocak 2017 , 01:09

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Subotic'ten sürpriz transfer!

AJANSSPOR- Dortmund'un Sırp stoperi Neven Subotic, Köln ile anlaştı. 

Bild gazetesinin haberine göre şu anda Köln şehrinde olan Subotic, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. 

Köln, Subotic'i sezon sonuna kadar kiralamak için Dortmund ile anlaştı. 

Defansın önemli ismi Mergim Mavraj'ı Hamburg'a satan Köln onun boşluğunu Subotic ile doldurmuş oldu. 

Subotic'in adı Galatasaray ile de anılmıştı. 

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