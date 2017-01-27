Genç yıldız adayı Avusturya'da!

AJANSSPOR - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim’da forma giyen orta saha oyuncusu Barış Atik, Sturm Graz ekibine sezon sonuna kadar kiralandı. Bu gelişme, Avusturya ekibinin resmi internet sitesinden de duyuruldu. 22 yaşındaki futbolcu yeni kulübüyle sözleşme de imzaladı.



Altyapıda Frankenthal forması giydikten sonra Waldhof Mannheim’a geçiş yapan Atik, 2013 yılında ise Hoffenheim’a katıldı. Hoffenheim altyapısında 74 maçta 18 kez rakip ağları sarsan futbolcu, 2016 yılında ise A takıma alındı.



Türkiye U-18 ve U-19 Milli takım formalarını da giyen ve Almanya vatandaşlığı da bulunan Barış Fahri Atik, Sturm Graz’da 28 numaralı formayı giyecek. Bu arada Sturm Graz teknik direktörü Franco Foda, “Barış Atik, genç ve kaliteli bir oyuncu. Bundesliga deneyimi var. Bize orta sahada ofansif anlamda yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.



Transferi için mutlu olduğunu söyleyen ve Avusturya Ligi’ne yabancılık çekmeyeceğini ifade eden Atik ise, ”Bu transfer beni mutlu etti. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Kaliteli bir ekibe sahibiz. Başarı için her şeyi yapacağız” diye konuştu.