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Bayern solaklarıyla güldü!
28 Ocak 2017 , 19:16
Werder Bremen 1-2 Bayern Münih
30' [0-1]Robben
45' [0-2]Alaba
53' [1-2]Kruse
AJANSSPOR- Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'in konuğu oldu.
30'da Robben sol ayağıyla şık bir gol atarken 45'te David Alaba sağ çaprazdan kullandığı frikikte 90'ı gördü ve devre Bayern'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bayern puanını 45 yaparken liderliğini korudu.
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