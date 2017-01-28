Bayern solaklarıyla güldü!

Werder Bremen 1-2 Bayern Münih

30' [0-1]Robben

45' [0-2]Alaba

53' [1-2]Kruse

AJANSSPOR- Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'in konuğu oldu.

30'da Robben sol ayağıyla şık bir gol atarken 45'te David Alaba sağ çaprazdan kullandığı frikikte 90'ı gördü ve devre Bayern'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern puanını 45 yaparken liderliğini korudu.