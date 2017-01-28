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Gladbach'tan müthiş geri dönüş!

Tarih28 Ocak 2017 , 22:15

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Gladbach'tan müthiş geri dönüş!

Bayer Leverkusen 2-3 Borussia Mönchengladbach
31' [1-0]Tah
34' [2-0]Hernandez
52' [2-1]Stindl
58' [2-2]Stindl
71' [2-3]Raffael

AJANSSPOR- Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Leverkusen evinde Gladbach'ı ağırladı. Milli oyuncularımız Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. 

Hakan Çalhanoğlu, Tah'ın golünde asisti yapan isim olurken ilk yarı 2-0 Leverkusen'in üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Gladbach Stindl (2) ve Raffael'in golleriyle karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi. 

Gladbach böylece puanını 20 yaparken Leverkusen de 24 puanda kaldı. 

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