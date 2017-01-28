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Hoffenheim'ın namağlup unvanı gitti!

Tarih28 Ocak 2017 , 19:16

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Hoffenheim'ın namağlup unvanı gitti!

RB Leipzig 2-1 Hoffenheim
18' [0-1]Amiri
38' [1-1]Werner
60' [1-1]Sandro Wagner (Kırmızı kart)
77' [2-1]Sabitzer

AJANSSPOR- Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde RB Leipzig evinde Hoffenheim'ı ağırladı. 

18'de Amiri ile 1-0 öne geçen Hoffenheim 38'de Werner'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1 girildi. 

60'ta Hoffenheim forveti Sandro Wagner direkt kırmızı kartla oyundan atılırken 77'de Marcel Sabitzer, Leipzig'i maçta ilk kez öne geçirdi. 

Bu sonuçla Hoffenheim bu sezon 18. lig maçında ilk yenilgisini aldı. Leipzig ise puanını 42 yaparak lider Bayern'i 3 puan geriden takibi sürdürdü. 

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