- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Hoffenheim'ın namağlup unvanı gitti!
28 Ocak 2017 , 19:16
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Hoffenheim
RB Leipzig 2-1 Hoffenheim
18' [0-1]Amiri
38' [1-1]Werner
60' [1-1]Sandro Wagner (Kırmızı kart)
77' [2-1]Sabitzer
AJANSSPOR- Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde RB Leipzig evinde Hoffenheim'ı ağırladı.
18'de Amiri ile 1-0 öne geçen Hoffenheim 38'de Werner'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1 girildi.
60'ta Hoffenheim forveti Sandro Wagner direkt kırmızı kartla oyundan atılırken 77'de Marcel Sabitzer, Leipzig'i maçta ilk kez öne geçirdi.
Bu sonuçla Hoffenheim bu sezon 18. lig maçında ilk yenilgisini aldı. Leipzig ise puanını 42 yaparak lider Bayern'i 3 puan geriden takibi sürdürdü.
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Hoffenheim
YORUM EKLE
Son Almanya Ligi HaberleriTüm Almanya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar