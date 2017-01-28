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Wolfsburg'u Halil durdurdu!

Tarih28 Ocak 2017 , 19:20

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Wolfsburg'u Halil durdurdu!

Wolfsburg 1 - 2 Augsburg
4' 1 - 0 Mario Gomez  
25' 1 - 1 Halil Altıntop
70' 1 - 2 Dominik Kohr

AJANSSPOR - Bundesliga'da son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Wolfsburg, son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Augsburg'u 18. haftada konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Wolfsburg, milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın asistini gole çeviren Gomez ile 4. dakikada öne geçti. Belşiktaş'ın eski yıldızı, üst üste 3. lig maçında da gol atmış oldu.

Augsburg formasıyla maça 11'de başlayan tecrübeli Halil Altıntop, 25. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı. Halil, ligdeki 3. golünü attı.

İlk yarısı eşitlikle sona eren mücadelenin 70. dakikasında, oyuna 40. dakikada dahil olan Kohr ile golü bulan Augsburg, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Yunus, 72. dakikada yerini Blaszczykowski'ye bırakırken, kalan sürede skor değişmedi ve Augsburg rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Wolfsburg 19 puanda kalırken, Augsburg ise puanını 21'e yükseltti ve rakibini sıralamada geçti.

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