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Çağlar oynadı, Freiburg kazandı!
29 Ocak 2017 , 20:06
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Hertha Berlin
AJANSSPOR - Almanya Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında Freiburg ile Hertha Berlin ekipleri karşı karşıya geldi. Hakem Günter Perl'in yönettiği mücadeleyi ev sahibi Freiburg 2-1 kazanan taraf oldu.
Karşılaşmada Freiburg'a 3 puanı getiren golleri 39. dakikada Janik Haberer ile 87. dakikada Nils Petersen atarken, Hertha Berlin'in tek golünü ise 88. dakikada Julian Schieber kaydetti.
Öte yandan Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Alınan bu sonucun ardından Freibuırg 26 puana yükseldi. Hertha Berlin ise haftayı 30 puanla tamamladı.
Bundesliga'da gelecek hafta Freiburg deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşırken, Hertha ise evinde Ingolstadt ekibiyle kozlarını paylaşacak.
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- Hertha Berlin
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