Dortmund deplasmanda kayıp!

AJANSSPOR - Almanya Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Mainz'a takıldı. Opel Arena'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Thomas Tuchel ve öğrencileri 3. dakikada Marco Reus'un golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına da önde giden taraf oldu. İkinci yarıda ise Levin Öztunalı'nın asistinde Danny Latza topu filelere gönderdi ve skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 bitti.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 31 puana yükselirken, Mainz ise 22 puana ulaştı. Dortmund ligde gelecek hafta evinde Leipzig ile mücadele ederken, Mainz da Hoffenheim'a konuk olacak.