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Krkic'ten sürpriz transfer!
29 Ocak 2017 , 14:35
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Mainz 05
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05, İngiltere'nin Stoke City takımından İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i kiraladı.
Mainz 05 Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Krkic'in sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.
Ülkesinde Barcelona'nın altyapısından yetişen Krkic, İtalya'da Roma ve Milan, Hollanda'da Ajax'ta görev yaptıktan sonra 2014'te Stoke City'ye imza atmıştı.
Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Stoke City'de 12 maça çıkan Bojan Krkic, 4 gol attı.
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Mainz 05
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