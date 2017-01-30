- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi!
30 Ocak 2017 , 14:04
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Hertha Berlin
AJANSSPOR - Bundesliga’da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, takımının Hertha Berlin’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada “maçın adamı” seçildi.
Freiburg’un gollerini 39. dakikada Janik Haberer ile 87. dakikada Nils Petersen atarken, Hertha Berlin'in tek golünü ise 88. dakikada Julian Schieber kaydetmişti.
Altınordu’dan sonra kariyerine Bundesliga’da devam eden Çağlar, bu maçta ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun, özellikle ikili mücadelelerdeki üstünlüğü dikkat çekti.
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Hertha Berlin
YORUM EKLE
Son Almanya Ligi HaberleriTüm Almanya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar