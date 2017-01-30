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Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi!

Tarih30 Ocak 2017 , 14:04

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Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi!

AJANSSPOR - Bundesliga’da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, takımının Hertha Berlin’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada “maçın adamı” seçildi.

Freiburg’un gollerini  39. dakikada Janik Haberer ile 87. dakikada Nils Petersen atarken, Hertha Berlin'in tek golünü ise 88. dakikada Julian Schieber kaydetmişti.

Altınordu’dan sonra kariyerine Bundesliga’da devam eden Çağlar, bu maçta ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun, özellikle ikili mücadelelerdeki üstünlüğü dikkat çekti. 

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