Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler

AJANSSPOR- Alman Bild gazetesine göre milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü Almanya Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg’un yıldız futbolcularından bir tanesi. Freiburg teknik direktörü Christian Streich (51) Bundesliga’nın en çok ikili mücadele kazanan futbolcusundan övgü dolu sözlerle bahsetti (%69,4 kazanılmış ikili mücadele).

Freiburg ekibi bu sezon sürpriz bir şekilde 8. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Daha iyi bir sıralamayı şimdilik kulüpte kimse hayal etmek istemiyor. Bu başarıda milli futbolcumuzun payı büyük. 2016/17 sezonunun başında Altınordu’dan Freiburg’un yedek kulübesine transfer edilen Çağlar, sakatlıklar sonucu bir anda kendini ilk 11’de buldu ve o günden itibaren formasını kimseye kaptırmadı.

Freiburg teknik direktörü futbolcusunun performansından hayranlık ile söz ediyor. Streich, "Komik gelecek ama bazı konularda Çağlar benden daha olgun. Sadece benden değil benim yaşımdaki birçok insandan. Belli ki Çağlar daha önceki kulübünde büyük sorumluluk üstlenmiş" dedi.

Sadece kendi teknik direktörü değil, diğer teknik direktörler de Çağlar’ın gelişimini dikkatle takip etmekteler. Avrupa’nın güzide kulüpleri milli futbolcumuzu Çağlar Söyüncü’yü transfer etmek için şimdiden girişimlerde bulunuyorlar.

Türk Milli Takımı’nın stoperi Almanya’ya uyum sağladı, gün geçtikçe daha iyi Almanca konuşuyor. Çağlar’ın ailesi de kendisini Freiburg’da ziyaret etti.

Teknik direktör, "Benim için ailesi ile tanışmak çok önemliydi. Böylelikle Çağlar hakkında daha çok bilgi edinme şansını buldum" dedi.

Görünen o ki milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’yü Avrupa’da parlak bir kariyer bekliyor. Kendi kulüp sitesine verdiği bir röportajda Freiburg’da top oynamaktan çok mutlu olduğunu, antrenörlerinin ve takım arkadaşlarının ona çok destek olduğunu ve ileride çok daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

AJANSSPOR DIŞ HABER - ALİ YILDIRIM