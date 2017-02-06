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Bundesliga'da haftanın görünümü
06 Şubat 2017 , 11:08
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Bundesliga'nın 19. haftasında konuk ettiği Schalke 04 ile 1-1 berabere kalan lider Bayern Münih'in 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Haftanın maçında, liderin en yakın takipçisi Leipzig, deplasmanda Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.
Ligde 19 hafta sonunda 46 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 4 puan önünde liderliğini korudu. Bu iki takımı, 35 puanla Eintracht Frankfurt, 34'er puanla Borussia Dortmund ve Hoffenheim izledi.
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