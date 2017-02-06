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Chelsea iddialarına net cevap!
06 Şubat 2017 , 20:37
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Leverkusen
AJANSSPOR- Futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon için Chelsea ile anlaştığını açıkladığı haberi gündem yaratmıştı.
Fakat milli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Chelsea ile alakalı hiçbir şey söylemediğini belirtirken, "Ne CAS konusu ne de geleceğimle ilgili herhangi bir Türk gazeteciye konuşmadım" ifadelerini kullandı.
I said nothing about Chelsea in the press & didn't talk to any Turkish journalist - neither about the court decision nor about my future!— Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) February 6, 2017
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- Almanya Ligi
- Leverkusen
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