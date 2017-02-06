Chelsea iddialarına net cevap!

AJANSSPOR- Futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon için Chelsea ile anlaştığını açıkladığı haberi gündem yaratmıştı.

Fakat milli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Chelsea ile alakalı hiçbir şey söylemediğini belirtirken, "Ne CAS konusu ne de geleceğimle ilgili herhangi bir Türk gazeteciye konuşmadım" ifadelerini kullandı.