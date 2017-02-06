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Lewandowski'ye büyük onur!
06 Şubat 2017 , 19:23
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Bayern Münih
AJANSSPOR- Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, 2016'da üst üste 6. kez Polonya'da yılın futbolcusu seçildi.
Bu seneki Altın Top oylamasında da altıncı sırada yer alan Lewandowski, 2016'da Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşamış, Polonya Milli Takımı ile Euro 2016'ye katılmıştı.
28 yaşındaki oyuncu ödülü kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
As always, this title means a lot to me - Footballer of the year 2016 in Poland! 🏆 @PilkaNozna_pl pic.twitter.com/ubxdovHSIt— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 6, 2017
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- Bayern Münih
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