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Lewandowski'ye büyük onur!

Tarih06 Şubat 2017 , 19:23

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Lewandowski'ye büyük onur!

AJANSSPOR- Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, 2016'da üst üste 6. kez Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. 

Bu seneki Altın Top oylamasında da altıncı sırada yer alan Lewandowski, 2016'da Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşamış, Polonya Milli Takımı ile Euro 2016'ye katılmıştı. 

28 yaşındaki oyuncu ödülü kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu. 

 

 

 

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