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Hakan'dan flaş karar!
07 Şubat 2017 , 16:56
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Leverkusen
AJANSSPOR - CAS tarafından 4 aylığına futboldan men edilen Bayer Leverkusen'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.
Alman basınına konuşan 22 yaşındaki Hakan, 4 aylık ceza boyunca Leverkusen'den alacağı maaş ve primlerden vazgeçtiğine karar verdiğini açıkladı.
Hakan, "Kulübüm Bayer Leverkusen, bu durumda tamamen suçsuz, bu nedenle durumun finansal sonuçlarını üzerime alma kararını çok çabuk verdim. Şu noktada, önümüzdeki aylardaki zor duruma rağmen, idmanlarda olacağımı ve tüm gücümle takımımı ve kulübümü destekleyeceğimi vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.
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- Leverkusen
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