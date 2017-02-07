"Türkiye'den teklif gelirse..."

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Almanya 2. Ligi’nde Greuther Fürth forması giyen Serdar Dursun, son dönemlerdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Genç golcü, Bundesliga 2’de son 18 maçta 7 gol atıp 1 asiste imza attı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, kariyer hedefi, idolü ve hangi milli takıma sıcak baktığını açıkladı. Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç’un sorularını yanıtlayan gurbetçi oyuncu dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar :

“Bundesliga ve Milli Takım hedefim var”

Bu sene Almanya’ya geri döndüm. Almanya’da kendimi kanıtlayıp 1. Bundesliga’ya çıkmak ve Milli Takım formasını giymek istiyorum. Allah nasip ederse 1-2 sene içinde bu hedeflerime ulaşırım.

“Türkiye’den güzel teklif gelirse düşünebilirim”

Öncelikli hedefim Bundesliga. İlerleyen dönemlerde yine Türkiye’ye dönüp Süper Lig’de nasip olursa oynamak da isterim. Türkiye’ye açıkçası şike olaylarının olduğu dönemlerde gelmiştim. Bülent Uygun vardı Eskişehirspor’da. Çok fazla şans bulamadım. Denizlispor, Şanlıurfaspor gibi ekiplerde de oynadım. Şu an için burada çok mutluyum ve şimdilik Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorum. Eğer Bundesliga olursa burada kalmak istiyorum ama Türkiye'den çok güzel ve etkileyici teklifler gelirse oturup düşünürüm.

"Türkiye Milli Takımı’na fayda sağlamak isterim"

Fatih Terim hoca ile şu an için bir görüşme yapmadık ama aranırsam ve kadroya davet edilirsem memnuniyetle Türkiye Milli Takımı'nı seçerim. Basından takip ediyorum. Türkiye’de açıkçası son zamanlarda çok iyi forvetler çıkıyor. İnşallah ben de eğer çağrılırsam ülkeme fayda sağlamak istiyorum.

“Almanya’daki diğer arkadaşlarla görüşüyorum”

Almanya’da gurbetçi taraftarlar çok sıcakkanlı oluyor çünkü Almanya’da çok fazla Türk oynamıyor. Çok az Türk başarabiliyor buralarda oynamayı. Hep olumlu tepkiler alıyorum. Şu an keyfim yerinde. Burada doğup büyüdüğüm için herkes ile iletişim halindeyim. Almanya’daki diğer Türk futbolcularla da sık sık görüşüyorum.

“Sercan Sararer Türkiye’ye soğuk bakıyor”

Sercan Sararer benim gibi yüzde yüz Türk değil gibi. Şaka bir yana şu anda soğuk bakıyor Türkiye’ye. Ama ona da teklifler geliyor. Kendisiyle konuşunca duyuyorum. O da ilerleyen dönemlerde Türkiye’ye dönebilir. Ben öyle düşünüyorum.

“Türkiye’ye dönersem başarılı olurum”

Türkiye’ye ilk geldiğimde 19 yaşındaydım, açıkçası tecrübesizdim. Şu anda ise tecrübeliyim. Dönersem daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Türkiye’de inşallah stadyumlara daha çok seyirci gider ve seyir zevki de artar.

“Erkan Zengin bana Zlatan lakabını taktı”

Eskişehirspor’dayken Erkan Zengin bana lakap takmıştı. Beni İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic’e benzetiyordu. Uzun boyuma rağmen spektaküler goller atıyorum ve ben de teknik bir oyuncuyum. Çoğu yönüm Zlatan'a benziyor ama onun performansına ulaşmak çok kolay değil.

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