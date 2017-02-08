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Bayern çeyrek finalde!
08 Şubat 2017 , 00:36
Bayern Münih 1 - 0 Wolfsburg
17' 1 - 0 Douglas Costa
AJANSSPOR - Bundesliga'daki 7 maçlık galibiyet serisi Schalke karşısında sona eren ancak liderliğini sürdüren Bayern Münih, Almanya Kupası 3. tur maçında Wolfsburg'u ağırladı.
Baskılı başladığı mücadelenin 17. dakikasında Costa ile golü bulan Bavyera ekibi, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında çabalar sonucu değiştirmedi ve maçı 1-0 kazanan Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.
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