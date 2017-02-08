Bayern Lahm'ın alternatifini buldu!

AJANSSPOR DIŞ HABER - Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Philipp Lahm’ın kariyerine nokta koyacağını açıklamasının ardından bu bölge için alternatif isimler üstünde durmaya başladı.



Alman basınına göre ; Bavyera ekibinin Bayer Leverkusen’de forma giyen 19 yaşındaki Benjamin Henrichs ile ilgilendiği ve bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



2004 yılından beri Bayer Leverkusen çatısı altında kariyerine devam eden Alman futbolcu, hem defans hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor. Bayern’in bu transfer için 10 milyon Euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğu yazıldı.



1.82 boyundaki Benjamin Henrichs, orta saha pozisyonunda da oynuyor. Çeşitli mevkilerde görev alabiliyor olmasının bu transferde etken olduğu konuşuldu.



Annesi Ganalı, babası ise Alman olan futbolcu, Almanya Milli Takımı’nın çeşitli yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 2016 yılında A Takıma davet edilmişti.



Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.