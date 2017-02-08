Bundesliga'nın yenisine karşı öfke bitmiyor!

AJANSSPOR - Bundesliga'da oynanan Borussia Dortmund-Leipzig maçından sonra çıkan olayların yankıları devam ediyor.

Yaklaşık 8 yıl önce kurulan ve Red Bull sponsorluğu ile yükselişe geçen RasenBallsport Leipzig, Almanya'nın en nefret edilen kulübü durumunda.

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, Dortmund-Leipzig maçındaki olayları ateşleyen en büyük unsurun Bundesliga'ya bu sezon çıkmasına rağmen zirveye oynayan RB Leipzig’e karşı dinmek bilmeyen öfke olduğu ifade edildi.

Enerji içeceği reklam yapma amacıyla kurulmuş bir takımın geçen sezon 2. Lig'de nasıl 20 milyon euroyu bulan bir harcama yapabildiği sorulan soruların en başında geliyor.

Leipzig'e duyulan öfkenin en şiddetli hali Borussia Dortmund'un Leipzig'i 1-0 yendiği maçın ardından yaşanırken; Dortmund taraftarları maç öncesi ve sonrası kadın-çocuk ayırmaksızın rakip takım taraftarlarına taşla, sopayla, şişelerle saldırdı.

Maç esnasında Ultras grubu tarafından meşhur güney tribününde açılan ve bilhassa Leipzig Sportif Direktörü’nü hedef alan çirkin pankartlar (Tükenmişlik sendromlu Ralf – Git kendini as!) Rangnick 2011 yılında tükenmişlik sendromu gerekçesiyle futbola ara vermişti). öfkenin boyutunu gözler önüne serdi.

Öye yandan yaşanan olaylara müdahele etmeyen Dortmund’a tepkiler büyürken, polis teşkilatı da Dortmund’a "Güvenlik kuralları ihlal edildi" şeklinde suçlamada bulundu.

Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke’ye, maç öncesi Leipzig hakkındaki demeçleri yüzünden medyada büyük tepki oluşurken, Ezeli rakip Schalke 04 CEO’su Heidel'inn ise Watzke’ye sahip çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Watzke, Ultras grubuna ağır cezalar yağacağını belirtirken, Almanya Futbol Federasyonu ise olaylarla ilgili soruşturma başlattı

Dortmund Emniyet Müdürlüğü de olayları karışınları yakalamak için soruşturma başlatırken; görgü tanıklarına resim ve video yükleyebilecekleri web sitesi açtı. Bu hamlenin ardından maçtan 3 gün sonra pankart açan 2 taraftar tutuklandı

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Dortmund taraftarı daha önce meşale yaktığı için 75.000 euro ceza almış ve 31 Mayıs’a kadar gözetim altındaydı. Medya Dortmund'un alacağız cezanın 250.000 euro olacağını ve güney tribünün kapatılacağını yazdı.

Dortmund Teknik Direktörü Tuchel olaylardan maç sonu haberdar olduklarını, olanları kınadığını ve güney tribünün ne kadar önemli olduğunu vurguladı Almanya Teknik Direktörü Löw de olayları kınadığını belirtti.

Bundesliga ekibi Hamburg'un yöneticlleri Bruchhagen ve Todt ise sağ duyu çağrısı yaparak "Leipzig’e saldırmaya son vermeliyiz" dedi.

AJANSSPOR / ALİ YILDIRIM