Çağlar'a dev talip!

Altınordu'dan Freiburg'a transfer olduktan sonra düzenli olarak Bundesliga'da ilk 11'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yükselişi İngiliz devi Manchester City ve teknik direktörü Pep Guardiola'nın da dikkatini çekti.

Altınordu altyapısından yetişerek 2.5 milyon Euro bedelle Almanya’nın Freiburg takımına transfer olan Çağlar Söyüncü için dev iddia. Ada basını, City’nin hocası Guardiola’nın genç stoperi istediğini yazdı.

Türk futbolunun örnek projesi olarak gösterilen Altınordu altyapısının en önemli ürünü Çağlar Söyüncü, sezon başında Bundesliga takımlarından Freiburg’a transfer olarak göğsümüzü kabartmıştı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, A Milli Takım’da da şans verdiği 20 yaşındaki stoperin, 16 maçta da ilk 11 oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Milli yıldızımız hakkındaki flaş iddia ise Ada basınından geldi. The Sun Gazetesi, 1.87 boyundaki futbolcuyu, Manchester City’nin başarılı hocası Guardiola’nın istediğini yazdı. Haberde, Çağlar’ın çok yakın bir arkadaşının, “City ile görüşme yapıldı” dediği de iddia edildi.

Yüzde 30’u Altınordu’ya



Çağlar Söyüncü’nün Freiburg’dan bir başka takıma transfer olması Altınordu’nun da kasasını dolduracak. Alman ekibinin 15 milyon Euro bedel biçtiği genç yıldızın sözleşmesinde, “İkinci satışından yüzde 30’luk pay Altınordu’ya ödenecek” maddesi bulunuyor. İzmir ekibi sattığı her oyuncuya bu maddeyi koyduruyor.

CNN Türk