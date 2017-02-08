Çalhanoğlu hangi avukatla anlaştı?

AJANSSPOR / DIŞ HABER - Almanya’da Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından kendisine verilen ve CAS tarafından da onanan 4 ay futboldan men cezası sonrası harekete geçti.



Söz konusu cezanın duyurulmasının ardından Çalhanoğlu, bu işin hukuki boyutunu inceletmek ve adım atabilmek için tanınmış, uluslararası düzeyde görev yapan hukukçularla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.



Milli futbolcu, daha önce tahlilleri pozitif çıkan ve doping kullandığı belirtilen Alman hız pateni sporcusu Claudia Pechstein’in avukatı ile anlaşma sağladı. Doping testinden geçemeyen Pechstein, hatırlanacağı gibi 2 yıllık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.



Daha sonra Dr. Thilo Pachmann, Alman sporcuya verilen cezaya itiraz etmiş ve CAS tarafından verilen kararın bozulmasına yardımcı olmuştu. Thilo Pachmann şimdi ise Hakan Çalhanoğlu’na hukuksal destek verecek. Moralinin çok bozuk olduğu öğrenilen futbolcu, kısa süre içinde yeniden sahalara dönebilmek için çeşitli yollar arıyor.



İtiraz için 1 aylık süre var...



Trabzonspor ile yaptığı anlaşmaya sadık kalmadığı için bordo-mavili kulüp tarafından FIFA’ya şikayet edilen ve 4 aylık cezası onanan Hakan Çalhanoğlu, 1 aylık bir süre içinde verilen cezaya itiraz edebilecek.



Spor hukukçusu Pachmann da İsviçre Federal Mahkemesi’ne konuyu götüreceklerini ifade etti. Deneyimli avukat, en erken gelecek hafta bu konuda adım atabileceklerini belirtti.



Mahkeme, eğer Çalhanoğlu cephesinin talebini kabul ederse, futbolcu tekrar formasına kavuşabilecek. Ancak daha önce CAS kararını bozdurma başarı gösteren avukat Pachmann, futbolcunun şansının çok yüksek görünmediğini ve bir mucize peşinde olduklarını açıkladı.



AJANSSPOR / DIŞ HABER - Ali Yıldırım

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