Devlerin yeni gözdesi Kolasinac!

Schalke 04'de gösterdiği performansla göz dolduran ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sead Kolasinac'ın geleceği merak konusu.

Sezon sonunda serbest kalacak futbolcular arasında Avrupalı kulüplerin en çok ilgisini çeken isimlerin başında Schalke 04'ün Boşnak sol beki Sead Kolasinac geliyor.

Chelsea, Arsenal, Juventus ve Bayern Münih'in ilgilendiği öne sürülen 23 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme için üç veya dört yıllık anlaşma teklif ettiklerini açıklayan Schalke 04 Yöneticisi Christian Heidel, ''Sead'ın gerçek potansiyeline kavuşması için kafasının tamamen temiz olması lazım. Ona kararını doğru zamanda vermesi gerektiğini söyledim'' dedi.

Alman ekibinin yeni sözleşme için yıllık 2 milyon euro önerdiği Kolasinac için Bayern Münih'in ciddi bir teklif yaptığı biliniyor. 2011'den beri Schalke 04 forması giyen Boşnak futbolcu, bu sezon sahaya çıktığı 19 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Eurosport)