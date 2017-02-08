Vitor Pereira'ya büyük şok!

Lotte 2 - 0 1860 Münih

28' 1 - 0 Jaroslaw Lindner

58' 2 - 0 Kevin Freiberger

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, Almanya Kupası 3. turunda 3. Lig ekibi Lotte'ye konuk oldu.

28. dakikda Lindner ve 58. dakikada Freiberger'den gelen gollere engel olamayan Münih ekibi, sahadan 2-0 ayrılarak kupaya havlu attı. 3. Lig ekibi Lotte ise, bir üst ligde yer alan rakibini eleyerek çeyrek finalae yükseldi.

Öte yandan 1860 Münih, oyuna sonradan giren Ribamar'ın atılması sonucu maçı10 kişi tamamlarken, bir dönem Fenerbahçe ve Alanyaspor'da da boy gösteren Abdoulaye Ba, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve sarı kart gördü. Senegalli oyuncu maç boyunca köşe vurtuşlarındaki çıkışlarında etkili gözükürken, savunmada fazla güven vermedi.

Türk teknik adam İsmail Atalan’ın çalıştırdığı Lotte, maçra rakip kaleye 11 isabetli şut gönderirken, 1860 Münih ise yalnızca 2 kez çerçeveyi tutturabildi.

14 bin kişinin yaşadığı Lotte'de maça 10 bin 56 kişi gelirken; 3. Lig ekibi 11 Şubat'ta yapılacak çeyrek final kura çekiminde Bayern Münih ile karşılaşmak istiyor.