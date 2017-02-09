Kerem Demirbay ile ilgili flaş sözler!

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Almanya Ligi’nde (Bundesliga) Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay’ın başarılı performansı dikkat çekiyor.



Daha önce Galatasaray’ın da transfer gündemine gelen Demirbay’a yakınlığıyla bilinen menajer Ergin Yücetaş, futbolcunun geleceğiyle ilgili Radyospor’a konuştu. Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Yücetaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Avrupa’nın önemli liglerinden teklifler olduğunu dile getirdi.



“Kerem’e Galatasaray’ın teklif yaptığını duymadım”



İlk olarak futbolcunun Galatasaray ile görüşüp görüşmediği konusuna değinen Yücetaş, ”Galatasaray’ın bir teklifte bulunduğunu duymadım. Yaklaşık bir 15 milyon Euro’dan kapının açılması Hoffenheim açısından gayet normal. Kerem, özellikle sezon başından bu yana bayağı bir yol kat etti. Özellikleri çok fazla. Hoffenheim da bunun farkında. Onun için sürekli oynatıyorlar. Daha da üstüne koyup ileriye gidebilir. Kerem gelen tekliflerden habersiz olduğunu bana söyledi. Şu anda Hoffenheim’a konsantre olmuş durumda. Oynadığı futbolun üstüne koyarak devam etmek istiyor.” dedi.



“Kerem Demirbay’a Avrupa’dan teklifler var”



Futbolcunun kariyerine yön vermesi konusunda yardımcı olan Yücetaş, “Ben Kerem Demirbay’ın önümüzdeki yaz Türkiye’ye gideceğini sanmıyorum. Böyle giderse Avrupa’dan birçok takım kendisini isteyecektir. İngiltere, İspanya ve Almanya’dan isteyen kulüpler var. Scoutları ile de görüşüyorum. Yakından takip ediyorlar. Net bir kulüp ismi veremem ama takip edildiğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.



“Böyle giderse değeri 25-30 milyon Euro olur”

Kerem Demirbay’ın değerinin başarılı performans sonrası artacağına inandığını belirten menajer, “Eğer ki sergilediği performansı devam ederse değeri artar. Xherdan Shaqiri örneği var. Kerem böyle devam ederse, Hoffenheim’dan daha büyük bir takıma en az 25-30 milyon Euro’ya gideceğini düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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