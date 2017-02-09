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Serdar Dursun, Almanya'da zirvede!
09 Şubat 2017 , 00:31
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- Futbol
- Almanya Ligi
Bundesliga 2 takımlarından Greuther Fürth Kulübü'nde forma giyen Serdar Dursun, Hannover 96 maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Fürth forması giyen Serdar Dursun, takımının 4-1 kazandığı karşılaşmada attığı iki golün ardından Bundesliga 2'de haftanın oyuncusu seçildi.
Performans Karnesi
Lig: 18 Maç - 7 Gol - 1 Asist
Kupa: 3 Maç - 1 Gol - 2 Asist
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- Futbol
- Almanya Ligi
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