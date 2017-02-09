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Serdar Dursun, Almanya'da zirvede!

Tarih09 Şubat 2017 , 00:31

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Serdar Dursun, Almanya'da zirvede!

Bundesliga 2 takımlarından Greuther Fürth Kulübü'nde forma giyen Serdar Dursun, Hannover 96 maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fürth forması giyen Serdar Dursun, takımının 4-1 kazandığı karşılaşmada attığı iki golün ardından Bundesliga 2'de haftanın oyuncusu seçildi.

Performans Karnesi

Lig: 18 Maç - 7 Gol - 1 Asist

Kupa: 3 Maç - 1 Gol - 2 Asist

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