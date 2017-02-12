Hamit'e tam not!

AJANSSPOR - Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Bundesliga'da son sırada yer alan Darmstadt ile sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop, 2-1 kazanılan Borussia Dortmund maçındaki performansıyla Alman basınından tam not aldı.

Bild Gazetesi Hamit'i maçın adamı seçerken, 34 yaşındaki oyuncunun "Tedbirli, akıllı ve sakin" oynadığını yazdı.

Darmstadt Teknik Direktörü Torsten Frings "Büyükbaba" yakıştırması yapılan Hamit Altıntop'un Dortmund maçıdnaki harika performansının ardından tecrübeli oyuncuya sahip çıktı.

Frings, "Hmilt Altıntop için önceden yazılan şeyler küstahçaydı. Bugün neden onu renklerimize bağladığımızı görmüş olduk. Oyuna tat getirdi, hemen hemen hiç hata yapmadı ve sağduyulu oynadı. Sadece harika" ifadesini kullandı.