Çağlar'a büyük övgü!

AJANSSPOR - Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında Köln'ü 2-1 mağlup eden Freiburg'da, genç savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, performansıyla beğeni topladı.

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde; adı Manchester City, Manchester United ve Roma gibi dev ekiplerle anılan Çağlar'ın Köln karşısında çok iyi bir performans sergilediği kaydedildi.

Çağlar için, "Genç Türk korkusuz bir savaşçı, hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyor. Hemen hemen tüm ikili mücadelelere kendisini atıyor" yorumu yapılrken, 20 yaşındaki savunma oyuncusunun taraftarların sevgilisi olma yolunda ilerlediği kaydedildi.

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