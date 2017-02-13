Hamit Altıntop haftanın futbolcusu seçildi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt'a imza atan Hamit Altıntop, Dortmund karşısında gösterdiği performansla Bundesliga'da haftanın futbolcusu seçildi.

Geçen hafta Frankfurt karşısında son 11 dakika oyuna giren 34 yaşındaki oyuncu bu hafta Dortmund karşısında ilk kez ilk 11'de mücadele etti. 2-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olan Hamit, Bundesliga tarafından haftanın en iyisi seçildi.

Bundesliga'nın sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan ankette oyların yüzde 38'ini alan Hamit Altıntop, 20. haftanın en iyi futbolcusu oldu.

Ankette Hamit Altıntop'u Bayer Leverkusen'den Chicharito yüzde 33, Schalke 04'ten Leon Goretzka yüzde 16 ve Hamburg'dan Nicolai Müller yüzde 13 oyla takip etti.