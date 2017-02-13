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Hocası Emre Mor'a sahip çıktı!
13 Şubat 2017 , 23:02
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- Futbol
- Almanya Ligi
- Dortmund
AJANSSPOR - Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, lig sonuncusu Darmstadt'a 2-1 yenildikleri maçı kaybetme nedeni olarak gösterilen genç oyuncular Emre Mor ve Dzenis Burnic'e sahip çıktı.
İki genç oyuncuya 11'de şans verdiği için eleştirilen Tuchel, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Mağlubiyetin faturasını Burnic ve Emre Mor'a kesmenizi yasaklıyorum" dedi ve genç oyuncularına destek verdi.
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- Almanya Ligi
- Dortmund
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