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İtalyan devinden Hakan Çalhanoğlu bombası!
13 Şubat 2017 , 22:56
- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- AC Milan
- Leverkusen
Futboldan 4 ay men cezası verilen Hakan Çalhanoğlu için dünya devi devreye girdi.
İtalya Serie A devi Milan'ın transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
LİSTENİN İLK SIRASI HAKAN'IN
İtalyan basınında çıkan haberde Mart ayında göreve gelecek yeni Milan yönetiminin transfer bütçesi olarak 150 Milyon Euro belirlediği ve orta sahaya yapılacak transferlerden birinin Hakan olacağı iddia edildi.
Haberde ayrıca yeni yönetimin kulübü eski günlerine döndürmek adına Thiago Silva, Cesc Fabregas ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimleri transfer edebileceği ifade edildi.
Hakan, Trabzonspor'la olan sözleşmesini haksız yere fesh ettiği için 4 ay futboldan men edilmişti.
(Hürriyet)
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