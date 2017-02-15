Hamit'in takımından Obama'ya çağrı!

AJANSSPOR- ABD eski başkanı Barack Obama'nın Twitter'da Bundesliga'nın son sırasında yer alan Darmstadt'ı takip etmeye başlaması Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Hamit Altıntop'un da formasını giydiği Alman ekipte ABD'li golcü Terrence Boyd, Twitter'dan Obama'ya seslenerek onu maça davet etti.

"Duyduk ki Avrupa'da takip ettiğiniz tek takım Darmstadt'mış" diyerek söze başlayan Boyd, "Bu bizim için büyük bir onur. Şimdi daha çok vaktiniz var. Bu yüzden sizi burada bir maçımızı izlemeye davet ediyoruz. Size uygun formanız da hazır. Bölle'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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